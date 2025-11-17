نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مشروع خدمة المرأة العاملة بالحادقة في الفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مشروع خدمة المرأة العاملة بالجمعية المصرية لحماية الأطفال بمنطقة الحادقة، وذلك ضمن زيارتها لمحافظة الفيوم.

واطلعت الوزيرة والمحافظ على الخدمات المقدمة بالمشروع، الذي يشمل تقديم وجبات جاهزة ونصف جاهزة، وتوفير وتجهيز الخضروات المحفوظة، بالإضافة إلى إعداد الفطائر بكافة أنواعها. وبلغ عدد المستفيدين من المشروع حتى تاريخه 22،509 مستفيدين ومستفيدات، بالإضافة إلى 3 هيئات مستفيدة.

ورافق الوزيرة خلال الزيارة كل من:

الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي،

والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة،

والأستاذ رامي عباس استشاري الوزيرة للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض،

والدكتور وائل عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية،

والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.



