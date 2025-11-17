نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة "مواطن" تثمّن جهود الرئيس السيسي في حفظ الحقوق خلال الانتخابات البرلمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حملة مواطن، دعمها وتقديرها، للجهود المخلصة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي لا يتأخر عن دعم المواطن والحفاظ على حقوقه على كافة المستويات، وإذ تثمن الحملة، ما جاء في كلمة الرئيس بشأن الإجراءات والمتابعة الدقيقة والفحص لما شاهدته المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، من بعض التجاوزات والخرقات في عدد من الدوائر الانتخابات.

وأكدت حملة مواطن، أن ما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من توجيه للهيئة الوطنية للانتخابات، ليس بجديد على سيادته، فهو دائما يقف إلى جوار المواطن، ويحلم أن يكون الوطن متسعًا للجميع وأن تكون الحقوق متساوية ويحصل كل ذي حقًا حقه، وعدم الانتقاص من كرامة المواطن، على أرضه أو خارجها، وهو ما تجسد في كل المبادرات والرؤى في ظل الجمهورية الجديدة التي تبنى بسواعد أبنائها وبفكر واستراتيجية تواكب كل التطورات.

وفي ذات السياق، قال محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن، أن السيد الرئيس دائمًا ما يضع الأمور في نصابها، ويهتم بكل التفاصيل، ويقرأ التقارير بعناية شديدة، ولا يتحمل أن يرى أي تجاوز من أي شخص أي كان منصبه أو مكانته، وهو ما عهدناه عليه منذ قدومه للسلطة، وهو صادق فيما يقول ويفعل.

وأضاف فاروق، أن قيادات الحملة في الداخل والخارج تدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل قراراته ومواقفه سواء في الشأن الداخلي أو الخارجي، وتشُد على يديه من أجل أن يكون وطننا قويًا وقادرًا ومتلاحمًا وحائطًا لصد لأي عدوان ينال من الشعب ومقدراته.