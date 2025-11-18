نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير السياحة والآثار ويشيد بالإنجازات المصرية العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء لمتابعة عدد من ملفات العمل الخاصة بوزارة السياحة والآثار، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ووزير مفوض عمرو عبد الله بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن قطاع السياحة يُعد من الركائز الحيوية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعزيز دور هذا القطاع وجذب المزيد من السائحين، مع ضمان تقديم تجربة سياحية متميزة، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير وارتفاع توقعات التدفق السياحي.

جهود الوزارة لتحسين تجربة السائح

وتطرق وزير السياحة والآثار إلى عدة ملفات هامة، أبرزها تنظيم زيارات المتحف المصري الكبير من خلال الحجز المسبق، خاصة مع الإقبال الكبير المتوقع من الزائرين، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بتحسين جودة الخدمات السياحية وتنظيم حركة الزائرين داخل المتاحف المصرية بكفاءة عالية.

كما أكد شريف فتحي على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات داخل المتاحف والآثار، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية فريدة للزوار المصريين والأجانب على حد سواء.

الترويج السياحي العالمي ومشاركة مصر في الفعاليات الدولية

وأشار الوزير إلى الجهود الترويجية التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومنها المشاركة في قمة شركاء مجموعة Trip.com العالمية لعام 2025 في تركيا، والتي تهدف إلى تعزيز حضور مصر في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة، وخاصة جمهورية الصين الشعبية.

ولفت الوزير إلى أن مصر حصلت خلال القمة على جائزة الشريك العالمي وجهة العام للشراكة الاستراتيجية، في تأكيد على نجاح الجهود الترويجية واستراتيجيات الوزارة في تعزيز مكانة مصر كأحد أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم.

زيادة الطاقة الفندقية وتنويع الإقامة السياحية

كما ناقش الاجتماع جهود الوزارة في زيادة الطاقة الفندقية وتنويع أنماط الإقامة السياحية، مع التركيز على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وهو ما يعزز قدرة مصر على استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، ويشجع على جذب استثمارات جديدة في قطاع السياحة.

وأكد الوزير أن توفير خيارات متعددة للإقامة ورفع مستوى الخدمات يمثل أحد العناصر الأساسية في تعزيز تجربة السائح وزيادة الرضا العام عن الزيارة.

تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات

وفي سياق التعاون الدولي، نوّه شريف فتحي إلى مشاركته في الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، حيث عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع وزراء السياحة من دول مختلفة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار والسياحة البينية.

وأشار الوزير إلى حرص الدول الأخرى على الاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة المتاحف والحفاظ على التراث الثقافي، وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.

تطوير البنية التحتية السياحية ودعم الاقتصاد

كما أكد شريف فتحي خلال الاجتماع على أن مصر تعمل على تطوير البنية التحتية السياحية بشكل مستمر، بما يسهم في جعلها وجهة سياحية عالمية رائدة، ويواكب النمو المتسارع الذي تشهده الدولة في جميع المجالات الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف أيضًا إلى تعزيز الاستثمار السياحي في مصر، من خلال جذب شركات عالمية ومحلية للاستثمار في الفنادق والمرافق السياحية، بما يدعم القطاع ويزيد من إيراداته.

أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيشكل إضافة نوعية لقطاع السياحة، ويعزز من قدرة مصر على تقديم تجربة ثقافية متكاملة للزائرين، بما يضع مصر على خريطة السياحة العالمية بشكل أكبر ويزيد من التدفق السياحي في المدن المختلفة.

وأكد أن هذا الحدث سيكون محطة مهمة في تاريخ السياحة المصرية، ويعكس جهود الدولة في الحفاظ على التراث الثقافي وتنميته.

خطوات مستقبلية لتعزيز السياحة

وأوضح وزير السياحة أن هناك خططًا مستقبلية لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية من خلال:

تنظيم برامج سياحية موسعة ومتنوعة

تطوير الخدمات الرقمية للحجز والدفع داخل المواقع السياحية

إطلاق حملات ترويجية مستهدفة للأسواق العالمية

تقديم برامج تدريبية متقدمة للكوادر العاملة في القطاع السياحي

التزام الدولة بدعم القطاع السياحي

وختم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء على أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع السياحة والآثار، مشددًا على ضرورة متابعة الأداء وتحسين تجربة الزائرين بشكل مستمر، وضمان استمرارية التطوير لجذب أكبر عدد من السياح، وتحقيق الفائدة الاقتصادية القصوى من القطاع.