هيئة الأوقاف تنفي إصدار صكوكًا بقيمة 30 مليار جنيه لتمويل تطوير العقارات

أحمد جودة - القاهرة - رصدت وزارة الأوقاف خبرًا على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصدار هيئة الأوقاف صكوكًا بقيمة 30 مليار جنيه لتمويل تطوير العقارات.

تؤكد الوزارة أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، ولا توجد أي إجراءات ولا بيانات صادرة في هذا الشأن، علمًا بأن الوزارة تمضي وفق مقتضى القانون في واجب العناية بالأوقاف وحسن إدارتها ونظارتها.

والوزارة إذ تشدد نفيها لهذا الخبر المختلق، فإنها تهيب بالسادة الصحفيين ومحرري المواقع الإلكترونية تحري الدقة في ما ينشر بشأنها، والالتزام بالحصول على المعلومات والأخبار من خلال القنوات الرسمية المتاحة للوزارة دون سواها؛ حرصًا على سلامة الحق في المعرفة، ومهنية الأداء، وعلى الشفافية، وسواء العلاقة، ودرءًا للمساءلة القانونية.