عاجل- محطة الضبعة النووية تمضي بثبات نحو المستقبل.. أبرز إنجازات أول محطة مصرية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا جديدًا يسلط الضوء على محطة الضبعة النووية، باعتبارها أول محطة مصرية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، والتي تعكس تقدمًا ملحوظًا يجسد خطوة ثابتة نحو تعزيز قدرات الدولة في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

التطورات البارزة في مشروع محطة الضبعة

أكد الإنفوجراف أن مشروع محطة الضبعة يمثل حدثًا وطنيًا وتاريخيًا، يعكس التزام مصر بالمضي قدمًا في مشروعها الاستراتيجي للامتلاك السلمي للطاقة النووية، ضمن رؤية شاملة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق أمن الطاقة الوطني. ويسهم المشروع في دعم الاحتياجات المستقبلية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يرسخ موقع مصر عالميًا في قطاع الطاقة النووية.

إنجازات عام 2025 في مشروع الضبعة

شهد عام 2025 تقدمًا كبيرًا في تنفيذ المشروع، حيث تم اليوم 19 نوفمبر 2025 تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، إلى جانب توقيع أمر شراء الوقود النووي. وأشار الإنفوجراف إلى أن وعاء الضغط وصل من روسيا إلى ميناء الضبعة التخصصي في 21 أكتوبر. كما تم في 19 مايو 2025 إنجاز الصبة الخرسانية للمرحلة الثانية من المستوى الثاني لمبنى وعاء الاحتواء الداخلي في الوحدة الثانية قبل الموعد المحدد.

إشادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أشاد رافائيل ماريانو غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بجهود مصر في مجال الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، مؤكدًا أن الاستثمارات الضخمة في هذا المجال تمثل نقطة تحول لمصر والعالم. واصفًا العمل الجاري في محطة الضبعة بأنه "عمل رائع وفائق الأهمية".

مكونات محطة الضبعة النووية

أوضح الإنفوجراف أن المحطة تضم 4 وحدات بقدرة 1200 ميجا وات لكل منها، تعمل بتقنية مفاعلات الماء العادي المضغوط من الطراز الروسي VVER 1200 من الجيل الثالث المطور، وتعد واحدة من أكبر المحطات النووية لإنتاج الكهرباء عالميًا، بقدرة إنتاج تصل إلى 35 مليار كيلو وات.ساعة سنويًا، وبمشاركة أكثر من 600 شركة في التنفيذ، بينها نسبة 25% شركات مصرية، إضافة إلى عمالة مصرية تصل إلى 80%.

تطورات روساتوم بشأن وحدات المحطة

أشارت شركة روساتوم، المصممة والمنفذة للمشروع، في بيان صادر يوم 18 نوفمبر 2025، إلى استكمال العمل على عدد من المعدات الأساسية للوحدة الثالثة، إلى جانب تصنيع وعاء ضغط مفاعل VVER-1200 للجيل الثالث+ للوحدة الثانية، بالإضافة لمولدات البخار ومضخم الضغط، والمقرر تسليمها لمصر في النصف الأول من عام 2026.

موعد التشغيل الفعلي للمحطة

تقع محطة الضبعة بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وقد بدأت عقود المشروع في ديسمبر 2017. ويُنتظر دخول الوحدة الأولى للخدمة خلال النصف الثاني من عام 2028، تليها الوحدات الثلاث تباعًا حتى عام 2030.