نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جهاز مستقبل مصر وعبداللطيف يواصلان جهود تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات المشروعات القومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استقبل الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الجهاز لبحث مستجدات أوجه التعاون المشترك في تطوير منظومة التعليم الفني على وجه الخصوص المدارس الثانوية الزراعية والمهنية.

وخلال اللقاء، استعرض السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، رؤية الوزارة لتحديث التعليم الفني والارتقاء ببرامجه بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن جهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيقات العملية التي يمكن أن تتيح للطلاب خبرات ميدانية حقيقية داخل مشروعات زراعية وصناعية ذات طابع استراتيجي، مما يمثل فرصة لبناء شراكات تسهم في تطوير المدارس الفنية الزراعية والمهنية، وتمكين الطلاب من التدريب داخل بيئات إنتاجية متطورة.

من جانبه، أكد الدكتور الغنام، أن الجهاز يضع ملف التعليم الفني في مقدمة أولوياته، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن إعداد كوادر فنية مؤهلة يعد ركيزة لضمان استدامة مشروعات الدولة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على فتح مسارات جديدة للتعاون مع المؤسسات التعليمية الوطنية بما يدعم تطوير المناهج العملية ورفع كفاءة التدريب داخل مواقع الإنتاج التابعة للجهاز.

كما تناول اللقاء بحث آليات تنفيذ برامج مشتركة تستهدف دمج الطلاب في منظومة العمل الحقيقي، وإشراكهم في مشروعات الجهاز وفقًا لاحتياجات التخصصات الفنية، إلى جانب دراسة إقامة مراكز تدريب حديثة داخل نطاق مشروعات مستقبل مصر لتعزيز القدرات الفنية للشباب.