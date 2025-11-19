عاجل- الحكومة تستعرض تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتراجع التضخم قبيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة تستعرض تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتراجع التضخم قبيل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي ا

استعرضت الحكومة خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أحدث مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول بالتفصيل ما تم إنجازه على صعيد الإصلاحات المالية والنقدية، خصوصًا مع اقتراب زيارة بعثة الصندوق إلى القاهرة في الأول من ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج.

وتناول الاجتماع المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث شهد معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا، إلى جانب استمرار جهود خفض الدين العام وتعزيز مسار السياسة الضريبية. كما تمت الإشارة إلى التحسن الكبير في الإيرادات الضريبية، وهو ما جاء نتيجة ميكنة نظم الإدارة الضريبية ورفع كفاءتها بشكل يدعم هيكل المالية العامة للدولة.

ويمثل هذا التقدم خطوة مهمة قبيل المراجعات المقبلة للصندوق، ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات إصلاحية تتماشى مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة.