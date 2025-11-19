أحمد جودة - القاهرة - مجلس الوزراء: ارتفاع الفائض الأولي وزيادة مخصصات الصحة والتعليم يعززان قوة الأداء المالي للدولة

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن نتائج الأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025/2026 سجلت أعلى فائض أولي منذ سنوات، حيث بلغ 179 مليار جنيه مقارنة بـ 90 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية التي تنتهجها الدولة وقدرتها على تحقيق انضباط مالي مستدام.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الفترة نفسها شهدت زيادة ملحوظة في المخصصات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم، إضافة إلى ارتفاع الإنفاق على برامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين جودة الحياة عبر توجيه المزيد من الموارد للقطاعات الحيوية.