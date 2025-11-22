الرياض - كتبت رنا صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك وسط استعدادات مكثفة لضمان انسيابية عملية الصرف ومنع التكدس أمام المنافذ المختلفة، بما يحقق سهولة الخدمة لنحو 11.5 مليون مواطن مستفيد.

الزيادة هتوصل 3000 جنيه.. قرار تاريخي من الحكومة يُسعد أصحاب المعاشات | وهذا موعد تنفيذه

منافذ صرف معاشات ديسمبر 2025

يأتي صرف معاشات ديسمبر متزامنًا مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية المُقررة منذ يوليو الماضي، ضمن خطة الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم دعم أكبر لكبار السن وذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الهيئة أن جميع قنوات صرف المعاشات تعمل بكامل طاقتها خلال الشهر، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) بدون أي رسوم إضافية.

فروع البنوك ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة بعد تفعيل الخدمة من البنوك أو شركات الاتصالات.

كما أعلنت الهيئة جاهزية البنية التكنولوجية لضمان وصول المستحقات في موعدها دون تأخير، مع وجود غرفة عمليات لمتابعة حركة الصرف على مدار الساعة لمنع حدوث أي ازدحام أو أعطال.

تفاصيل الزيادة الجديدة في المعاشات

وفي إطار دعم أصحاب المعاشات، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا صادرًا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برقم 6148 لسنة 2025، يقضي بزيادة قيمة المعاشات المستحقة حتى 30 سبتمبر 2025 للحالات الخاضعة للائحة الصندوق الاجتماعي الخاص البديل للعاملين بالبنك التجاري الدولي، سواء في حالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة.

وبموجب القرار، تقررت زيادة بنسبة 20% من إجمالي قيمة المعاش المستحق، على ألا تقل قيمة الزيادة عن 1500 جنيه، ولا تتجاوز 3500 جنيه كحد أقصى، وذلك حرصًا من الهيئة على تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين.