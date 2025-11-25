إقبال كثيف في الجمالية مع بدء ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس النواب 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 10:33 صباحاً - شهدت اللجان الانتخابية بدائرة الجمالية إقبالًا ملحوظًا من الناخبين مع فتح أبواب التصويت في تمام التاسعة صباحًا، وذلك في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025. وتوافد المواطنون من مختلف الفئات العمرية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان للمشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي.

ويواصل المصريون في الداخل الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية، التي تُجرى على مدار يومي الاثنين والثلاثاء في 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، إضافة إلى القوائم في قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وقطاع شرق الدلتا.

وتستقبل اللجان الناخبين يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

محافظات المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء، بإجمالي 73 دائرة انتخابية وعدد متفاوت من المرشحين في كل محافظة.

أما بنظام القوائم، فخُصص له 142 مقعدًا، وتقدّمت "قائمة وطنية واحدة من أجل مصر " في الدائرتين المخصصتين للقوائم، إحداهما تضم 40 مرشحًا والأخرى 102 مرشح.