اتصالات مكثفة بين وزير الخارجية ونظرائه في قطر وعمان وإيران والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الاوسط للدفع بمسار التهدئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 02:16 مساءً - بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، واصل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اجراء اتصالات مكثفة علي مدار اليومين الأخيرين مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، والسيد عباس عراقجي وزير خارجية إيران، بالإضافة إلى السيد ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

تناولت الاتصالات الجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء حالة التوتر المتصاعدة في المنطقة، وتطورات اللقاء المزمع عقده بين الولايات المتحدة وايران فى سلطنة عمان الشقيقة، حيث ثمن الوزير عبد العاطي التوافق المبدئى لعقد اللقاء، وهو التطور الذي طالما سعت مصر لتحقيقه وتهيئة الأجواء لعقد الاجتماع عبر تحركات دبلوماسية دؤوبة وسلسلة من الاتصالات المكثفة التي جرت على مدار الأسابيع الماضية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير عبد العاطي في هذا السياق على الأهمية القصوى لتوصل الولايات المتحدة وايران إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل كافة الأطراف على اساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة، وبما يسهم في تجنيب المنطقة شبح الحرب، مؤكدا على أهمية تخطى اى خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة بما يضمن صون الأمن الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة في الاستقرار والتنمية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن الأمل ان يسفر اللقاء عن خفض حدة التوتر والتصعيد بالمنطقة، والدفع بالحلول الدبلوماسية والسياسية، استنادا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية القائمة على أنه لا توجد حلول عسكرية لمختلف الأزمات والتحديات التي تواجه المنطقة، وأن المخرج الوحيد لضمان أمن واستقرار الإقليم يكمن في المسارات السياسية والدبلوماسية، وتجنب الانزلاق نحو حالة من انعدام الامن والاستقرار.

وأكد الوزير عبد العاطى أن مصر ستواصل اتصالاتها الدؤوبة وجهودها الصادقة مع الشركاء الإقليميين والجانبين الامريكى والايرانى للدفع بالحلول الدبلوماسية والسياسية.