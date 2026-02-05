بتحس بالصداع والرشح؟.. طرق سريعة لعلاج الجيوب الأنفية عند تقلب الجو

الرياض - كتبت رنا صلاح - يبحث عدد كبير من المواطنين عن علاج الام الجيوب الأنفية وخاصة خلال التقلبات الجوية والعواصف التي تشهدها البلاد في هذه الفترة، وفي السطور التالية سنعرض لكم أفضل 10 علاجات منزلية لتخفيف آلام الجيوب الأنفية بسرعة، وفقا لما ذكره موقع allinahealth.

طرق علاج الجيوب الأنفية

غسل الأنف

تعمل أدوات غسل الأنف، كوعاء نيتي ونافاج، على غسل ممرات الأنف بمحلول ملحي، ويجب استخدام الماء المقطر فقط.

أدوية تصرف بدون وصفة طبية

تعمل بخاخات مزيلات الاحتقان على ترطيب ممرات الأنف وتخفيف الاحتقان وعلاج الالتهاب، كما تساعد مزيلات الاحتقان الفموية ومضادات الهيستامين ومسكنات الألم على تقليل الألم والضغط، مع ضرورة استشارة الطبيب قبل الاستخدام إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية أو تتناول أدوية أخرى.

حافظ على رطوبة جسمك

اشرب كميات كبيرة من السوائل مثل الماء والعصائر لتخفيف المخاط، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لأنها قد تسبب الجفاف.

احصل على قسط من الراحة

الراحة تساعد جسمك على مقاومة العدوى وتسريع الشفاء كما أن استخدام وسادتين لرفع الرأس يجعل التنفس أكثر راحة.

تنفس البخار

يمكن ضع وعاءً أو إناءً من الماء الدافئ على سطح ثابت، وانحني فوقه بحيث يكون وجهك قريبًا من سطح الماء. وغطي رأسك بمنشفة وتنفس بعمق لبضع دقائق أو خذ حمامًا ساخنًا مليئًا بالبخار.

أضف الرطوبة

كما يمكنك استخدم جهاز ترطيب أو مبخر في غرفتك أثناء نومك لإضافة الرطوبة إلى الهواء وتقليل الاحتقان، وقد يؤدي التعرض للهواء الجاف ودخان التبغ والماء المعالج بالكلور إلى تهيج الأغشية المخاطية في أنفك وخلق بيئة مناسبة لالتهاب الجيوب الأنفية.

الكمادات الساخنة والباردة

قم بوضع منشفة دافئة ورطبة على جبهتك وعينيك، ثم منشفة باردة، والتناوب بين الكمادات الدافئة لمدة 3 دقائق والباردة لمدة 30 ثانية، هذه الخطوة تساعد على تليين المخاط وفتح ممرات الأنف.

الطعام الحار

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأطعمة الحارة تساعد على فتح ممرات الأنف وأضف الفلفل الحار، أو الصلصة الحارة، أو الفجل الحار.

فيتامين سي

يمكن أن يساعد فيتامين سي على مكافحة التهاب الجيوب الأنفية بسرعة، وتقليل التهاب الجيوب الأنفية، وتخفيف مدة التهاب الجيوب الأنفية أو أعراض البرد.

العلاج بالضغط

كما يمكن أن تساعد نقاط الضغط في الوجه، على تخفيف آلام الجيوب الأنفية، فكل ما عليك فعله هو استخدام أصابعك، ثم اضغط بقوة على جانبي وجهك بجانب فتحتي أنفك، أو أسفل عظام الخدين مباشرة، أو بين حاجبيك مباشرة