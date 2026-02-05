مدة التنفيذ.. طرح فرص استثمارية جديدة لمشروعي تعليمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 02:15 مساءً - أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرص جديدة تتيح تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، خاصة بعد طرح جهاز تنمية مدينة السادات بالمنوفية، خلال شهر فبراير الجاري، فرص استثمارية جديدة بنظام التخصيص الفوري.

طرح قطعة أرض مخصص لنشاط تعليمي

خصص الجهاز قطعتين أرض متميزين تفتح آفاق للاستثمار، منها قطعة أرض مخصص لنشاط تعليمي وسعر المتر المربع بها 5500 جنيه، وتقع على مساحة 10 آلاف متر مربع.

مدة تنفيذ مشروع مخصص لنشاط تعليمي

حدد الجهاز مدة 5 سنوات لتنفيذ المشروع، ويتكون من بدروم وأرضي و3 طوابق.

مبنى حضانة متكامل بنظام حق الانتفاع

كذلك طرح الجهاز قطعة أرض مخصصة لمبنى حضانة متكامل بنظام حق الانتفاع بمنطقة خدمات المنطقة السكنية، قائم على مساحة 628 مترًا مربعًا بجانب المساحات الخضراء.

حق الانتفاع في مشروع أرض الحضانة

أوضح الجهاز أن حق الانتفاع يكون بمقابل مادي 326 جنيهًا للمتر المربع سنويًا، على أن يستمر لمدة 7 سنوات، وأتاحت قابلية التجديد، ونوه الجهاز عن أن التقديم متاح ويمكن للراغبين في التقديم الإطلاع على كافة الشروط لكل مشروع.