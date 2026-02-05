نعرض لكم الان تفاصيل خبر كامل الوزير: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة بدون تراخيص واشتراطات صناعية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 فبراير 2026 02:52 مساءً - أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي منشآت صناعية وهمية تعمل بشكل عشوائي وبدون تراخيص واشتراطات صناعية بما يضر بجودة وسمعة المنتج المصري ويضر بالمصانع الملتزمة والجادة.

جاء ذلك، خلال تفقد الوزير 3 مصانع متخصصة في الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل الوزير جولته بزيارة مصنع مجموعة الأهرام لنظم الأمان (كوالين وأقفال ومفصلات ومقابض بمختلف أنواعها ومكوناتها) والذي يقام على مساحة 35 ألف متر مربع، ويبلغ رأس مال الشركة 1.5 مليار جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 10 ملايين كالون سنوياً، ونسبة المكون المحلي 100%، وتصدر الشركة منتجاتها لأسواق 27 دولة في اوروبا وافريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وتوظف أكثر من 1200 فرداً.

وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع الدكتور سمير عارف رئيس الشركة وعدد من قيادات الشركة، وتفقد الوزير خلال الزيارة خطوط إنتاج الكوالين والمفاتيح ومعمل الجودة ووحدة معالجة الصرف الصناعي كما تفقد معرضاً للمنتجات النهائية للمصنع.

ضرورة اعتماد المعامل الموجودة بالمصانع من المجلس الوطني للاعتماد لرفع جودة المنتجات وسهولة النفاذ للأسواق الخارجية

وخلال الجولة، أكد كامل الوزير ضرورة تحقيق التكامل الصناعي بين مصانع الكوالين لزيادة الإنتاجية بما يسهم في سد الفجوة الاستيرادية، لافتاً إلى ضرورة سرعة استكمال إجراءات اعتماد المعمل الموجود بالمصنع من المجلس الوطني للاعتماد لرفع جودة المنتجات وسهولة نفاذ الصادرات للأسواق الخارجية.

ثم تفقد الوزير مصنع شركة مصر لصناعة كباسات التبريد ومصنع شركة ثيرموتك للسخانات (COTHERM Thermotech Site) التابعين لشركة فريش للأجهزة المنزلية، ويُقام مصنع الكباسات على مساحة 90 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 350 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون كباس سنويًا، وبنسبة مكون محلي تبلغ 70%، حيث يتم تصدير نحو 20% من الإنتاج إلى السوق التركي، ويوفر المصنع ما يقرب من 360 فرصة عمل مباشرة.

وهذا المصنع يعد المصنع الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص في إنتاج السخانات والثيرموستات، والمقام على مساحة 3300 متر مربع باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع إلى 4 ملايين سخان و2.6 مليون ثيرموستات، وتبلغ نسبة المكون المحلي الحالية 35%، مع استهداف رفعها إلى 65% ويتم تصدير 77% من الإنتاج إلى 11 دولة، من بينها فرنسا وتايلاند وأوكرانيا والأرجنتين، ويبلغ إجمالي العمالة بالمصنع نحو 250 فرداً.

وقد كان في استقبال الوزير، المهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة فريش للأجهزة المنزلية، ومحمد عزوز نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هاني فهمي العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكباسات.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج الكباسات والسخانات والثيرموستات، ومعامل البحث والتطوير، ومعامل اختبارات الجودة، مشيدًا بمستوى التكنولوجيا المستخدمة، وكفاءة الكوادر البشرية، وجهود الشركة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.

