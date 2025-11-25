نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاركة واسعة وتنظيم مُحكم في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بجنوب سيناء في المقال التالي

مشاركة واسعة وتنظيم مُحكم في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 بجنوب سيناء

تشهد محافظة جنوب سيناء حالة من التنظيم والانضباط داخل مقار الاقتراع خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط تجهيزات مكثفة لتسهيل إجراءات التصويت أمام الناخبين الذين يتجاوز عددهم 104 آلاف ناخب وناخبة موزعين على دائرتين انتخابيتين.

تفاصيل العملية الانتخابية في جنوب سيناء

تضم محافظة جنوب سيناء دائرتين انتخابيتين تشملان ما يقرب من 15 مقرًا انتخابيًا ولجنة فرعية واحدة، مع توفير كافة احتياجات المواطنين من وسائل إرشاد وتنظيم داخل وخارج اللجان. وقد وفرت الجهات التنفيذية والجهات المعنية سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم لضمان سهولة الإدلاء بالأصوات دون معوقات.

الدائرة الأولى: خليج العقبة

تشمل الدائرة الأولى مناطق شرم الشيخ ودهب وطابا والطور وكاترين، ويتنافس فيها ستة مرشحين على مقعد واحد بنظام الفردي، بينهم خمسة مرشحين مستقلين ومرشح وحيد ينتمي لأحد الأحزاب السياسية.

وقد شهدت لجان هذه الدائرة إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من اليوم الانتخابي، مع تواجد مكثف للمواطنين من مختلف الفئات للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

الدائرة الثانية: خليج السويس

تشمل الدائرة الثانية مدن طور سيناء وعاصمة المحافظة، إضافة إلى أبو رديس وأبو زنيمة ورأس سدر، ويخصص لها أيضًا مقعد واحد على النظام الفردي يتنافس عليه تسعة مرشحين، منهم ثمانية مستقلين ومرشح حزبي واحد.

وشهدت هذه الدائرة انتظامًا واضحًا في سير العملية الانتخابية، مع ارتفاع نسبي في الإقبال خلال الساعات الأخيرة من اليوم، حيث توجه المواطنون إلى مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم قبل إغلاق اللجان.

حركة الإقبال داخل اللجان

أكدت المؤشرات الميدانية أن اليوم الأول من التصويت شهد كثافة واضحة داخل أغلب المقرات، بينما بدأ اليوم الثاني بإقبال متوسط ارتفع تدريجيًا مع نهاية الفترة المحددة للتصويت. ويعكس ذلك الوعي بأهمية المشاركة الانتخابية ودعم مسار الدولة في استكمال المؤسسات التشريعية.

جهود التنظيم والتأمين

اتسمت اللجان في مختلف مدن جنوب سيناء بدرجة عالية من الانضباط، بفضل الجهود المشتركة للجهات الأمنية والتنفيذية التي وفرت بيئة انتخابية آمنة ومهيأة لاستقبال آلاف الناخبين. كما تم توفير فرق مساعدة لتوجيه الناخبين وضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات.