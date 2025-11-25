نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة طوارئ مروريًا.. تجهيز غرف العمليات وانتشار الإغاثة استعدادًا لأمطار مفاجئة على الطرق السريعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت غرف عمليات الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للتعامل مع تقلبات الطقس المتوقعة وسقوط الأمطار حسب ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية.

وتستقبل غرف العمليات على مدار الساعة جميع البلاغات المتعلقة بـ سوء الأحوال الجوية أو الحوادث الناتجة عن الأمطار.

وتتابع غرفة عمليات المرور حركة السير لحظة بلحظة عبر كاميرات المراقبة المنتشرة على مختلف المحاور والميادين، بالتزامن مع وجود خدمات مرورية ميدانية لرصد أي كثافات أو أعطال قد تؤدي إلى تعطيل الحركة.

كما تم الدفع بعدد من الأوناش المجهزة لرفع السيارات المتعطلة والتعامل السريع مع أي معوقات مرورية تظهر على الطرق السريعة التي تربط بين المحافظات.

وفي إطار خطة الاستعداد لـ الأمطار، دفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات إغاثة على جميع الطرق لمساعدة قائدي المركبات الذين قد يتعرضون لحالات تعطل أو حوادث، ودعت المواطنين إلى الاتصال فورًا برقم الإغاثة المرورية 01221110000 في حال الطوارئ، وهو أحد أبرز أرقام الطوارئ المعتمدة خلال موجات الطقس السيئ.

وفي السياق ذاته، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن خرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال الساعات المقبلة، والتي تشير إلى تعرض عدد من المحافظات لأمطار متفاوتة الشدة تمتد على فترات متقطعة طوال اليوم.

وبحسب خرائط الهيئة، من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من البحر الأحمر وسيناء، وقد تصل لحد السيول في بعض المناطق الجبلية. كما تتعرض السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب الصعيد لأمطار خفيفة تظهر من وقت لآخر.

أما بالنسبة للقاهرة الكبرى، فتشير التوقعات إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة لا تتجاوز 20%، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم، ما يستدعي استمرار متابعة الوضع وتحذير المواطنين من القيادة بسرعات عالية أثناء هطول الأمطار.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المرور على تعزيز الأمان على الطرق، خاصة مع بدء فصل الشتاء وكثرة البلاغات المتعلقة بـ حوادث الأمطار والسيارات المتعطلة، حيث تم التأكيد على جاهزية غرف العمليات للتعامل الفوري مع أي طارئ.