الأمن بالقاهرة يضبط عناصر إجرامية متورطة فى سرقات متعددة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 02:28 مساءً - فى إطار مكافحة الجريمة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:

ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول لممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وعثر بحوزته على المضبوطات المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بسرقة سيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة.

ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الحدائق لممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وبمواجهته اعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله سيىء النية، ميكانيكى مقيم بالقليوبية، وقد أمكن ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.