ثنائية عمر مرموش تقود مانشستر سيتي للفوز علي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 03:29 صباحاً - حجز مانشستر سيتي بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نيوكاسل بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، وشهد تألقًا لافتًا للنجم المصري عمر مرموش.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد

دخل السيتي المباراة بقوة، ونجح مرموش في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة السابعة، قبل أن يواصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي، حيث كاد رايندرز أن يضيف هدفًا ثانيًا بتسديدة مرت بجوار القائم.

وعزز مرموش تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 29، مستغلًا التفوق الواضح في وسط الملعب، قبل أن يختتم رايندرز ثلاثية الشوط الأول بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيتي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، حاول نيوكاسل العودة إلى أجواء اللقاء، ونجح في تقليص الفارق عن طريق إيلانغا في الدقيقة 62، إلا أن محاولاته لم تكتمل، في ظل صلابة دفاع مانشستر سيتي وتألق حارسه.

وكاد السيتي أن يعزز النتيجة في الدقائق الأخيرة عبر هالاند، لكن حارس نيوكاسل تصدى لمحاولته، لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي 3-1، وتأهله رسميًا لمواجهة آرسنال في المباراة النهائية.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

من المقرر ان تقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول يوم الأحد القادم الموافق 8 فبراير الجاري، وتنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.