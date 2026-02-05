نعرض لكم الان تفاصيل خبر الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 1.3 مليار يورو في 26 مشروعًا بمصر خلال 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 5 فبراير 2026 01:59 صباحاً - سمر السيد_ أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر لا تزال واحدة من أكبر الاقتصادات التي يعمل بها، مشيرًا إلى أن حجم استثماراته في البلاد خلال العام الماضي بلغ رقمًا قياسيًا قدره 1.3 مليار يورو، موزعة على 26 مشروعًا.

وأوضح البنك في بيان صحفي أن نحو 70% من هذه الاستثمارات تم توجيهها للقطاع الخاص، و60% للتمويل الأخضر، وحوالي نصفها للمشاريع التي تُعنى بالمساواة بين الجنسين.

وفي إطار دعم قطاع الطاقة، قدّم البنك تمويلًا بقيمة 200 مليون يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وزيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن القدرة الإنتاجية. ويعد هذا الاستثمار الأول في شبكة الكهرباء المصرية ضمن برنامج “نُوفّي: الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة”.

وأشار البيان إلى دعم التحول الرقمي في البلاد، حيث قدّم البنك بالتعاون مع بنك مصر قرضًا مشتركًا بقيمة 68 مليون يورو لصالح شركة أورانج مصر، لمساعدتها في الحصول على ترخيص إطلاق خدمات الجيل الخامس، وهو ما من المتوقع أن يعود بفوائد واسعة على الشركات والأفراد.

وأكد البنك الأوروبي مواصلة دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي تقودها النساء والشباب، بالإضافة إلى عملاء الشركات في قطاعات التصنيع والخدمات والزراعة والصناعات الدوائية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 1.3 مليار يورو في 26 مشروعًا بمصر خلال 2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.