موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة ضد ليفربول في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 03:29 صباحاً - يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة قوية أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وذلك بعد أيام قليلة من نجاحه في حسم بطاقة التأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل

كان مانشستر سيتي قد حقق فوزًا مهمًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب «الاتحاد»، ضمن إياب نصف نهائي كأس كاراباو لموسم 2025-2026، حيث تألق الدولي المصري عمر مرموش بتسجيله هدفين، إلى جانب هدف ثالث سجله تيجاني ريندرز.

وبهذا الانتصار، ضمن السيتي تأهله رسميًا إلى نهائي كأس كاراباو، ليضرب موعدًا مع آرسنال على ملعب «ويمبلي»، يوم الأحد الموافق 20 مارس المقبل.

ويأتي هذا الفوز المعنوي قبل اختبار صعب ينتظر كتيبة بيب جوارديولا في الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف ليفربول في مباراة تحمل أهمية كبيرة في صراع القمة والمراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ترتيب مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر آرسنال، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة، ما يزيد من سخونة المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول يوم الأحد المقبل الموافق 8 فبراير، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «الاتحاد».