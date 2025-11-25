نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب في مصر يواصل الصعود مع بداية تعاملات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحركات سوق الذهب المصري اليوم: الجنيه الذهب يقترب من 44 ألف جنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع تسجيل الجرام من عيار 21 زيادة قدرها نحو 90 جنيهًا تقريبًا. هذه الزيادة جاءت بعد سلسلة من التقلبات في السوق المحلي والعالمي، ما جعل المستثمرين والمتعاملين في الصاغة يراقبون الأسعار عن كثب.

الذهب

تفاصيل الأسعار في السوق المحلي

وفقًا لآخر تحديثات محلات الصاغة، وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 5560 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر الشراء أقل قليلًا حسب المحلات المختلفة. أما الجرام من عيار 24 فقد وصل إلى 6342.75 جنيهًا للبيع و6285.75 جنيهًا للشراء، في حين استقر الجنيه الذهب، الذي يعادل ثمانية جرامات من عيار 21، عند نحو 44 ألفًا و400 جنيه للبيع.

هذا الارتفاع الطفيف يؤكد استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية على سوق الذهب، خاصة مع تحركات البنوك المركزية وتغيرات أسعار الفائدة.

العوامل المؤثرة في ارتفاع الأسعار

يرجع محللون اقتصاديون سبب الارتفاع الحالي إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة القادمة، مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. كما أن حركة الطلب على الذهب في السوق المصري ارتفعت مع اقتراب موسم نهاية العام، حيث يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء الذهب كوسيلة للحفاظ على مدخراتهم أو كهدية للأعياد والمناسبات.

تأثير الأسعار العالمية على السوق المحلي

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا مع بداية التداولات الآسيوية، حيث سجلت الأونصة ارتفاعًا طفيفًا، وهو ما انعكس سريعًا على أسعار الذهب في مصر. المحللون يرون أن السوق المحلي حساس جدًا للتحولات العالمية، خصوصًا أن الاستثمار في الذهب يشكل خيارًا استراتيجيًا للكثيرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

نصائح المتعاملين مع السوق

ينصح الخبراء المواطنين والمتعاملين في السوق بمتابعة الأسعار يوميًا قبل اتخاذ أي قرار بالشراء أو البيع، مشيرين إلى أن الفروق بين المحلات قد تصل إلى عشرات الجنيهات حسب المصنعية والموقع. كما يشجعون على الشراء في الأوقات التي تشهد استقرارًا نسبيًا للسوق لتجنب تقلبات الأسعار المفاجئة.

يبقى الذهب واحدًا من أهم الأصول الاستثمارية والأكثر متابعة من قبل المواطنين في مصر، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية. وارتفاع سعر الجرام من عيار 21 اليوم يعد مؤشرًا على استمرار تأثير العوامل العالمية والمحلية على سوق المعادن النفيسة، وهو ما يستدعي وعيًا ومتابعة دقيقة من جانب المستثمرين.