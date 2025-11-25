مراسل أكسترا نيوز: سهولة ويسر في العملية الانتخابية بمحافظة شمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 05:32 مساءً - قال عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوزمن شمال سيناء، إن الخصوصية الاجتماعية لأهالي محافظة شمال سيناء كان لها تأثير مباشر وإيجابي على سير العملية الانتخابية.

وأضاف في تصريحات عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ العامل القبلي حاضر بقوة في المشهد الانتخابي، وهو ما أكدته السلطة التنفيذية في تعاونها مع مختلف القبائل لتقديم الخدمات اللازمة لضمان سهولة هذا الاستحقاق الدستوري، مشيراً إلى أن قلة عدد المرشحين أسهمت في وضوح الاختيارات أمام الناخبين، حيث أصبح كل فرد يعرف مرشحه وبرنامجه الانتخابي بسهولة.

وتابع، أن القائمة الوطنية تمتاز بتنوع سياسي لافت في شمال سيناء، إلى جانب الحضور المؤثر للمرأة في المشهد الانتخابي، وتوقف عند المصادفة القدرية التي جعلت اليوم الانتخابي يتزامن مع ذكرى حادث مسجد الروضة، الذي شهد أكبر عملية إرهابية في تاريخ مصر، مؤكدًا أن المشهد اليوم يعكس استقرارًا أمنيًا وانتشارًا مكثفًا، إلى جانب حوار سياسي يعبر عن مستقبل يحمل الخير للمنطقة، وهو ما أشار إليه محافظ شمال سيناء بتأكيده التعاون مع من تمنحه الإرادة الشعبية ثقتها.