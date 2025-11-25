رمضان 2026.. إنجي كيوان تشارك النجمين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في مسلسل وننسى اللي كان

القاهرة - محمد ابراهيم -

تشارك إنجي كيوان في السباق الرمضاني القادم مع النجمين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي من خلال مسلسل وننسى اللي كان وذلك للعام الثاني على التوالي بعد تعاونها معهما في مسلسل وتقابل حبيب في رمضان الماضي.



مسلسل وننسى اللي كان من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري، وتشارك إنجي كيوان في بطولته أيضًا مع خالد سرحان ومنة فضالي ومحمد لطفي، ومن المقرر عرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني (2026) على قنوات إم بي سي.



وفي السباق الرمضاني الماضي (2025) كانت كيوان قد شاركت النجمين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في بطولة المسلسل الاجتماعي الرومانسي وتقابل حبيب، بالتزامن مع مشاركتها في بطولة مسلسل سيد الناس مع النجوم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، وخالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي، الذي شارك في التأليف مع خالد صلاح.



وعلى المستوى السينمائي، كانت إنجي كيوان قد بدأت مشوارها بانطلاقة عالمية، بشخصية الشرطية الإيطالية فلانتينا روسي، من خلال فيلم الأكشن والجريمة الأمريكي/الإيطالي Paradox Effect، الذي فاز بجوائز عالمية في 2023، وشاركت إنجي في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم العالميين، من بينهم هارفي كيتل، أولجا كوريلينكو وأوليفر تريفينا.

لتشارك بعدها في الفيلم المصري في القلب، بطولة خالد سليم، ونسرين طافش.