عاجل- رئيس هيئة تنمية الصعيد يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

أحمد جودة - القاهرة - رئيس هيئة تنمية الصعيد يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

أدلى اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القاهرة داخل مدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى أبو العنين للتعليم الأساسي بالتجمع الأول. جاء ذلك في أجواء تنظيمية متميزة وإجراءات محكمة وفّرتها الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وانتظام.

تفاصيل المشاركة الانتخابية

أوضح رئيس الهيئة عقب الإدلاء بصوته أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل واجبًا وطنيًا على كل مواطن حريص على دعم مسيرة الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية. وأكد أن انتخابات مجلس النواب تُعد محطة مهمة في تعزيز المشاركة الشعبية وإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار من يمثلهم تحت مظلة من الشفافية والنزاهة.

إشادة بتنظيم العملية الانتخابية

أشاد رئيس هيئة تنمية الصعيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تأمين العملية الانتخابية وتوفير بيئة مناسبة تسهّل على المواطنين ممارسة حقهم الدستوري بسهولة ويسر. وأكد أن الإقبال على المشاركة يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لأهمية دوره في بناء المستقبل.