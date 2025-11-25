عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف الوقائع الأبرز وأحدث المستجدات في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات تكشف الوقائع الأبرز وأحدث المستجدات في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن أبرز الوقائع والأحداث التي شهدها اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل قليل، حيث استعرضت الهيئة مستجدات سير العملية الانتخابية داخل المحافظات المشمولة بالمرحلة الحالية.

تفاصيل المرحلة الثانية للانتخابات

تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة تضم 5287 لجنة فرعية و73 لجنة عامة، ويتنافس خلالها 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، إضافة إلى القائمتين المطلقـتين في قطاعات القاهرة وشرق الدلتا ووسط وجنوب الدلتا. وأكدت الهيئة أن العمل داخل المدارس الانتخابية يسير بانتظام وسط متابعة دقيقة على مدار الساعة.

معالجة الشكاوى واستئناف عمل اللجان

أوضح المؤتمر الصحفي للهيئة أنه تم التعامل مع معظم الشكاوى التي وردت صباح اليوم، وعلى رأسها تأخر بعض اللجان في فتح أبوابها. وتم التأكيد على تشغيل اللجنة المتأخرة في منطقة شبين بالقليوبية قبل انتهاء المؤتمر، تنفيذا لتوجيهات الهيئة بضمان انتظام التصويت في جميع اللجان.

واقعة لجنة القليوبية والإجراءات المتخذة

شهدت لجنة رقم 78 بمركز ستموني في محافظة القليوبية واقعة اعتداء على صندوق الاقتراع من قِبل نجل أحد المرشحين مما تسبب في تبعثر بعض الأوراق. وأكدت الهيئة أنه تم التعامل الفوري مع الحادث وضبط المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية، مع استئناف التصويت بشكل طبيعي دون تعطيل.