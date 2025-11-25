نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبير عالمى فى جراحة الأوعية الدموية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور عماد زخارى أمريكى الجنسية رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى سانت لويس فى المدة من 24/12/2025 وحتى 4/1/2026.

سيقوم الخبير بمناظرة وعلاج الحالات (تمدد الشريان الأورطى – تمدد وإنشطار الشريان الأورطى الصدرى – ضيق الشرايين السباتية المغذية للمخ – قصور الدورة الدموية وغرغرينا القدم – علاج متلازمة دوالى الحوض والرحم – علاج دوالى الساقين – علاج الجلطات الوريدية وقصور الدورة الوريدية عن طريق القسطرة – علاج متلازمة كسارة البندق وتشوهات الأوعية الدموية)

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض

على الخبير أيام (الأحد - الثلاثاء) من كل أسبوع والإستعلام على رقم تليفون: 01001286574 - 01558664417.