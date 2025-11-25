الارشيف / أخبار مصرية

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبير عالمى فى جراحة الأوعية الدموية

0 نشر
0 تبليغ

المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبير عالمى فى جراحة الأوعية الدموية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف خبير عالمى فى جراحة الأوعية الدموية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى  الدكتور عماد زخارى  أمريكى الجنسية رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى سانت لويس فى المدة من 24/12/2025 وحتى 4/1/2026.

سيقوم الخبير بمناظرة وعلاج الحالات (تمدد الشريان الأورطى – تمدد وإنشطار الشريان الأورطى الصدرى – ضيق الشرايين السباتية المغذية للمخ – قصور الدورة الدموية وغرغرينا القدم – علاج متلازمة دوالى الحوض والرحم – علاج دوالى الساقين – علاج الجلطات الوريدية وقصور الدورة الوريدية عن طريق القسطرة – علاج متلازمة كسارة البندق وتشوهات الأوعية الدموية)

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض
على الخبير أيام (الأحد - الثلاثاء) من كل أسبوع والإستعلام على رقم تليفون: 01001286574 -  01558664417.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا