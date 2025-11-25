عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات توضح تفاصيل واقعة لجنة القليوبية والإجراءات الفورية لضمان انتظام التصويت

أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات توضح تفاصيل واقعة لجنة القليوبية والإجراءات الفورية لضمان انتظام التصويت

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات توضيحًا شاملًا حول الواقعة التي شهدتها إحدى لجان محافظة القليوبية ضمن اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدة أن التعامل السريع مع الحدث جاء لضمان استمرار العملية الانتخابية دون تعطيل.

تفاصيل واقعة لجنة القليوبية

شهدت لجنة رقم 78 بمركز ستموني في محافظة القليوبية اعتداءً على صندوق الاقتراع من قِبل نجل أحد المرشحين، مما أسفر عن تبعثر عدد من أوراق التصويت داخل اللجنة. وأفادت الهيئة أن الواقعة تمت تحت مراقبة كاملة من المشرفين على العملية الانتخابية، وتم رصدها والتدخل فيها بشكل فوري.

الإجراءات العاجلة التي اتخذتها الهيئة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم السيطرة على الموقف خلال دقائق، حيث جرى ضبط المتسبب في الاعتداء وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما قام فريق الإشراف في اللجنة بإعادة ترتيب أوراق الاقتراع وضمان سلامتها، ليتم استئناف التصويت بشكل طبيعي دون أي تأثير على سير العملية الانتخابية.

تأكيد الهيئة على انتظام العملية الانتخابية

شددت الهيئة على أن ما حدث لم يؤثر على نزاهة أو شفافية العملية الانتخابية، وأن جميع اللجان في محافظة القليوبية وباقي المحافظات المشمولة بالمرحلة الثانية تعمل بانتظام وسط متابعة دقيقة على مدار الساعة. وأكدت أن هذه الواقعة فردية وتم التعامل معها وفق القانون لضمان حماية إرادة الناخبين.