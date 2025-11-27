نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقق الإسكان.. موعد غلق باب التقديم لحجز شقق الإسكان الحر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انتهاء الموعد المحدد، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موعد غلق باب التقديم لحجز شقق الإسكان الحر في المدن الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يدعم التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة.

ويأتي هذا الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع، يضم نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل، لتوفير السكن الملائم لمختلف فئات المواطنين.

موعد انتهاء حجز شقق الإسكان

وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الإسكان فإنه من المقرر أن ينتهي موعد التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي يوم 15 ديسمبر 2025.

شقق الإسكان الإجتماعي.. رابط التقديم وحجز الوحدة السكنية

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم لحجز وحداتهم السكنية، حجز الوحدة من خلال منصة مصر العقارية عبر الرابط الرسمي، وهي المنصة التي تتيح:

الاطلاع على تفاصيل الطرح والوحدات.

وتتيح أيضًا تحميل كراسة الشروط.

كما يتاح من خلالها دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

شقق الإسكان.. المدن والوحدات المطروحة

وكشفت الوزارة عن الواحدات السكنية المتاحة للبيع، حيث تشمل الوحدات المطروحة ضمن الإسكان الحر عددًا من المدن الجديدة، أبرزها:

مدينة السويس الجديدة: 1680 وحدة.

روضة العبور بمدينة العبور: 264 وحدة.

ويبلغ مقدم جدية الحجز لكل وحدة 151 ألف جنيه.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الحر 2025

وتوفر الوزارة خطوات إلكترونية متكاملة للتقديم على المنصة، وهي:

التقديم ودفع جدية الحجز يبدأ التقديم يوم 16 نوفمبر 2025 ويستمر حتى 15 ديسمبر 2025. يجب دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا لإتمام عملية الحجز. التسجيل على منصة مصر الرقمية، حيث يعد التسجيل خطوة أساسية قبل البدء في إجراءات التقديم. عند دخول المستخدم، سيُطلب تسجيل الدخول باستخدام بيانات الهوية الرقمية. استكمال الملف الشخصي

وتشمل البيانات المطلوبة على:

البيانات الشخصية.

عنوان الإقامة.

البيانات البنكية. اختيار المشروع والوحدة

اختيار المشروع المرغوب.

اختيار المنطقة المرغوبة.

تأكيد الحجز. توجيه المستخدم إلى بوابة الدفع أو العودة للصفحة الرئيسية. تأكيد الحجز بعد دفع مقدم جدية الحجز.

شقق الإسكان.. مرحلة المراجعة الداخلية

وتبدأ مرحلة المراجعة الداخلية من 16 ديسمبر 2025 وحتى 3 يناير 2026.

وتتم المراجعة عبر منصة مصر العقارية وفق شروط الحجز، وسيتم إرسال رسائل SMS للعملاء المخالفين خلال فترة المراجعة.

شقق الإسكان.. تفاصيل الأسعار والدفعات

وتعد أسعار الوحدات تقديرية وقابلة للزيادة بحد أقصى 20%، محددة لكل متر مربع.

كما تُسدد وديعة الصيانة عند الاستلام وتبلغ 1% من قيمة الوحدة للعام الأول، مع إجراء التسوية السنوية.

كما يلتزم المالك للوحدة السكنية بسداد مصاريف التعاقد والمرافق (غاز – كهرباء – مياه) عند توصيلها للوحدة.

ويوفر الإسكان الحر وحدات متنوعة في المدن الجديدة بمواصفات عالية، ويسهل النظام الرقمي الحجز دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية.

كما يتيح المشروع فرصة حقيقية للمواطنين لامتلاك وحدة سكنية مريحة وملائمة وفق أعلى معايير الجودة.