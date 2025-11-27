نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية تنجح في استعادة 131 مواطنًا مصريًا من ليبيا (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في إعادة 131 مواطنًا مصريًا من ليبيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير الدكتور بدر عبد العاطي بإعطاء أولوية قصوى لملفات المواطنين المحتجزين في الخارج والعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن.

واستقبل السفير حداد عبد التواب الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، الرحلة القادمة من طرابلس، بعد جهود حثيثة ومستمرة بذلتها السفارة المصرية في العاصمة الليبية بالتنسيق مع الجهات الليبية المختصة والقطاعات المعنية داخل وزارة الخارجية، ما أسفر عن إطلاق سراح المواطنين وتسهيل عودتهم.

وأوضح السفير الجوهري أن الوزارة نجحت منذ بداية العام الجاري في استعادة 1132 مواطنًا من طرابلس والمنطقة الغربية، إلى جانب أكثر من 1500 مواطن من بنغازي والمنطقة الشرقية، مؤكدًا استمرار جهود الدولة في حماية مواطنيها بالخارج.

كما ناشدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج جميع المواطنين الالتزام بالطرق الشرعية والقانونية في السفر والدخول إلى الدول المجاورة، محذرة من الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية التي تعرّض حياة الأفراد لمخاطر جسيمة.