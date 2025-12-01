الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه بعد تصدره الترتيب العام في بطولة العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 02:24 مساءً - هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتخب مصر للكاراتيه بعد تصدره الترتيب العام في بطولة العالم.

وقال السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في منشور له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: أتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخراً.

وأضاف: ولا يقل هذا الإنجاز أهمية عما حققه منتخب مصر للسلاح، الذي توج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت ٢٠ سنة في هونج كونج، بعد أداء مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية.

وتابع: إن أبناءنا الرياضيين يثبتون يومًا بعد يوم أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بعزيمتهم الصلبة و إصرارهم الدائم على حصد البطولات.

حفظ الله مصر وأبطالها، ووفقهم لمزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع راية الوطن عاليًا بين الأمم.