الرئيس السيسى: أبناؤنا الرياضيون يثبتون يوما بعد يوم قدرة مصر على صناعة الإنجازات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 02:24 مساءً - توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخراً.

وقال الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "ولا يقل هذا الإنجاز أهمية عما حققه منتخب مصر للسلاح، الذي توج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت ٢٠ سنة في هونج كونج، بعد أداء مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية".

وأكد الرئيس السيسى، أن أبناءنا الرياضيين يثبتون يومًا بعد يوم أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بعزيمتهم الصلبة وإصرارهم الدائم على حصد البطولات، مضيفًا: "حفظ الله مصر وأبطالها، ووفقهم لمزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع راية الوطن عاليًا بين الأمم".