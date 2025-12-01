نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 9 أطنان دقيق مدعم ومستودعين لتلاعبهما في 1100 أسطوانة بوتاجاز تجاري بالبدرشين وإحالة المخالفين للتحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية التموين والتي أسفرت عن ضبط 182 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي 9 أطنان، إلى جانب 5 أطنان و237 كيلو من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم مجهولة المصدر، وذلك في إطار الحملات التموينية المكثفة التي تجريها المديرية لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

كما تمكنت المديرية من ضبط مستودعين بوتاجاز بناحية البدرشين لتصرفهما في 1100 أسطوانة بوتاجاز تجاري بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وشدد محافظ الجيزة على مديرية التموين بضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على مدار الساعة لضبط أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو المساس بالسلع التموينية المدعمة مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

من جانبه أوضح السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة أن المديرية تكثف جهودها الرقابية وفق خطة عمل يتم تنفيذها بالتنسيق مع كافه الجهات المعنية لضمان توفر السلع الآمنة والالتزام بالاشتراطات التموينية في مختلف أنحاء المحافظة.

