التضامن الاجتماعي تشارك في زيارة تبادلية بميلانو حول "تحديات حماية الطفل والهجرة غير الشرعية"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري في الزيارة التبادلية التي استضافتها مدينة ميلانو الإيطالية، لمناقشة تحديات حماية الطفل المرتبطة بالهجرة غير الشرعية والخدمات المقدمة خلال عمليات الإدماج.

تأتي الزيارة في إطار التعاون بين الحكومتين المصرية والإيطالية، ونظمتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين، ومنظمة اليونيسف، بدعم من وكالة التعاون الإيطالي.

ومثّل وزارة التضامن الاجتماعي في الوفد المصري مصطفى عبد الرافع، رئيس وحدة حقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية، والنيابة العامة، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، واللجنة الوطنية التنسيقية، بالإضافة إلى ممثلي اليونيسف.

وخلال الفعاليات، استعرض عبد الرافع جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، إلى جانب حملات التوعية بمخاطر الهجرة في المحافظات الأكثر تصديرًا لها. كما قدم شرحًا حول أطر حماية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وجهود الدولة في التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية.

وتناولت الجلسات الموازية عرضًا حول حماية ورعاية القُصّر الأجانب غير المصحوبين، وقدّمته وحدة سياسات الهجرة والاندماج ووحدة تطوير المشروعات. كما استعرضت الجلسات النظام المتبع في ميلانو لحماية الأطفال وإدارة ملف الهجرة فيما يخص التعليم واللغة، التدريب والتوظيف، الوصاية، والدعم النفسي والاجتماعي.

وشهد البرنامج زيارة ميدانية لعدد من المراكز المتخصصة، من بينها:

وحدة مكافحة الاتجار ورعاية القُصّر غير المصحوبين ببلدية ميلانو،

مركز إيواء مؤقت للبالغين والفئات الهشّة،

مركز التدريب المهني والتوظيف CELAV،

جهات عاملة في مجال الوصاية والدعم النفسي والاجتماعي،

مركز استقبال القُصّر غير المصحوبين Zendrin،

شقق تستضيف القُصّر غير المصحوبين (MSNA)،

مركز النهار Progetto Fr-Agile.

