نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدولة للإنتاج الحربي يستقبل وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري لبحث أوجه التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد بيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة بدولة بلغاريا، جاء ذلك بجناح الوزارة ضمن فاعليات اليوم الأول من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 حتى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

استهل الوزير "محمد صلاح" اللقاء بالترحيب بالوفد البلغاري، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين، موضحًا دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مضيفًا أنه يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، عقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي أحدث المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة في النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"، وتم مناقشة إمكانية التعاون فى عدد من مجالات التصنيع العسكرية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية فى العديد من المجالات، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي منفتحة للتعاون مع مختلف الشركات العالمية لنقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله الوزارة تماشيًا مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى الاستفادة المثلى من القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية الوطنية، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة وذلك من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية للتصنيع المشترك لمنتجات متنوعة بأعلى معايير الجودة العالمية وبأيدي مصرية بشركات الإنتاج الحربي، وتصدير هذه المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالاستفادة من الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

من جانبه أكد السيد بيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة بدولة بلغاريا أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل واستمرت فى التطور خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة للأمام، مضيفًا أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري والمدني خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة، معربًا عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دورًا مهمًا فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العاملة فى مجالات مماثلة في بلغاريا، خاصةً في ظل النجاحات التي تحققت من التعاون بين شركات الإنتاج الحربي وبعض الشركات البلغارية وما لمسه من نشاط ملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في مختلف مجالات التصنيع ومشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمصر بالاستفادة من الإمكانيات المتميزة بشركاتها ووحداتها التابعة التى تمثل نموذج صناعي فريد.

وأشاد "ديلوف" بما شاهده من منتجات عسكرية حديثة ومتنوعة بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية، لافتًا إلى مشاركة عدد (9) شركات بلغارية بالمعرض نظرًا لما يحظى به من ثقل بين مصاف المعارض الدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.