نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية للتصنيع المشترك في مجال الصناعات الدفاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر المكانة المتميزة والدور الرائد للهيئة العربية للتصنيع في توطين أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعات الدفاعية، كانت حافزا قويا لإهتمام كبرى الشركات العالمية بالتعاون وعقد الشراكات معها،وفي سياق هذا وفعاليات اليوم الأول للمشاركة الناجحة للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 تم توقيع مذكرة للتفاهم بين مصنع الطائرات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية Norinco

خلال توقيع مذكرة التفاهم، أعرب اللواء أ. ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع شركة نورينكو الصينية ،موضحا أن مجالات التعاون تتضمن توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى لأنظمة صناعات دفاعية بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع الطائرات ،

وأشار اننا ننتطلع أن تكون مصانع الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع شركة نورينكو الصينية، لتلبية كافة الإحتياجات المحلية والدول الشقيقة والصديقة من الصناعات الدفاعية .



من جانبه، أعرب كبار مسئولي شركة نورينكو الصينية عن اعتزازهم بالتعاون وعقد الشراكات مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، مؤكدين أن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بداية لمزيد من أوجه التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في العديد من الصناعات الدفاعية المتطورة