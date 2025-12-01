نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشبكة القومية للأشخاص ذوي الإعاقة" تعقد تدريبًا حول إعداد السيرة الذاتية لذوي الإعاقة البصرية والحركية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتعاون بين وزارتي التضامن والاتصالات وشركة Cognify Education

نظّمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Cognify Education، تدريبًا أونلاين بعنوان "إعداد السيرة الذاتية بشكل احترافي" عبر تقنيات البث التفاعلي، وذلك بمشاركة 50 متدربًا من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية من مختلف المحافظات، ضمن أنشطة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضمّن التدريب شرحًا عمليًا لكيفية إعداد السيرة الذاتية بصورة احترافية، مع التركيز على اختيار الصياغة المناسبة لكل وظيفة، وإبراز نقاط القوة والمهارات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وأشرفت على الجلسة الأستاذة شهيرة أحمد، مسئولة وحدة التدريب والتشغيل بالإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، فيما قدّمت الأستاذة نيفين صبحي من وزارة الاتصالات الدعم الفني للمشاركين.

كما شارك في التنظيم والمتابعة كلٌّ من مريم جمال، سارة سعيد، وولاء هشام من فريق التشغيل بالإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان التنسيق الجيد وتيسير عملية التدريب.

وقدّم المحتوى التدريبي الأستاذ أحمد الملاحي، المدير التنفيذي لشركة Cognify Education، الذي أدار الجلسة مستندًا إلى خبراته في إعداد السير الذاتية والاستعداد لسوق العمل.

ويأتي هذا التدريب في إطار البرامج التي تنفّذها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة الاتصالات والشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل.



