نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بمدينة الصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بشارع الشيخ صقير الرابط بين طريق 21 الصف حلوان بجسر داود مرورا بالمعهد الديني بصف البلد بطول 1700م وعرض 12م.

وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر للتأكد من مدي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

كما تفقد نائب المحافظ شارع يوسف السباعي بداية من طريق 21 الصف حتى الساحة الشعبية، وذلك تمهيدا لرصف الطبقة الرابطة بمدينة الصف.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع الأشغالات والألتزام بخط التنظيم وسرعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال رصف الطريق مشددا برفع معدلات التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال.

والتقى الشهابي، بعدد كبير من المواطنين وأستمع إلى آرائهم ومطالبهم مؤكدا علي حرص المحافظة علي التواصل المستمر مع المواطنين للوقوف علي آرائهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف ومسؤولي شركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والكهرباء والشركة المنفذة للأعمال.

IMG-20251201-WA0014

IMG-20251201-WA0013

IMG-20251201-WA0012

IMG-20251201-WA0015

IMG-20251201-WA0008

IMG-20251201-WA0003

IMG-20251201-WA0006

IMG-20251201-WA0005

IMG-20251201-WA0004

IMG-20251201-WA0007

IMG-20251201-WA0002