مساعد وزير الداخلية: في عهد الرئيس السيسي الدولة أنهت ملف الغارمات بالكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - أكد اللواء حسام عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أن الدولة المصرية نجحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنهاء ملف الغارمات بالكامل، مشدداً على أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية شاملة تُعلي من قيمة الإنسان وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح اللواء عبد العزيز، في كلمة له خلال الاحتفالية المقامة بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن قطاع الحماية المجتمعية يحرص على إقامة دور العبادة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يشمل المساجد والكنائس، بهدف المساهمة في تقويم سلوكيات النزلاء وإتاحة مساحة روحية تساعدهم على إعادة بناء الذات والانضباط.

كما أكد مساعد وزير الداخلية أن مراكز الإصلاح تتبنى نهجًا واضحًا يقوم على احترام حقوق النزلاء والحفاظ على خصوصيتهم الكاملة، باعتبار أن صون الحياة الخاصة جزء أساسي من فلسفة الإصلاح التي تتبناها الدولة، ونوجه الشائعات عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.