تشكيل النصر ضد الرياض بالدوري السعودي.. خطة جيسوس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 01:26 مساءً - اختاؤ البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، التشكيل الذي ينوي الدفع به خلال مواجهة الرياض المقبلة، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة النصر والرياض، في لقاء يسعى خلاله “العالمي” لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز حظوظه في المنافسة على القمة، بينما يتطلع فريق الرياض لتحقيق نتيجة مفاجئة أمام جماهيره تساعده في الابتعاد عن مناطق الخطر.

ترتيب النصر في الدوري السعودي

يدخل النصر المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما قدم مستويات قوية في الجولات الأخيرة، محققًا أربعة انتصارات متتالية عززت من ثقة اللاعبين والجهاز الفني، خاصة في ظل امتلاكه مجموعة مميزة من العناصر الهجومية القادرة على صناعة الفارق.

خطة جيسوس لإنتزاع الصدارة

من المتوقع أن يعتمد جيسوس على مزيج من الخبرة والحيوية، حيث يقود الهجوم النجم السنغالي ساديو ماني، مدعومًا بالبرتغالي جواو فيليكس، إلى جانب استمرار الرهان على العناصر الشابة مثل أيمن يحيى وعبدالرحمن غريب لإضفاء السرعة والضغط في الثلث الأمامي.

تشكيل النصر أمام الرياض