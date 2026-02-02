مشاهدة البث مجانًا.. موعد مباراة النصر ضد الرياض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 01:26 مساءً - يستعد فريق النصر لخوض مواجهة مهمة خارج ملعبه، عندما يلتقي مع نظيره الرياض ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين مع اقتراب المسابقة من مراحلها الحاسمة.

استعدادات النصر والرياض قبل ديربي الرياض

يدخل العالمي المباراة واضعًا نصب عينيه تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، خاصة في ظل الصراع المحتدم على قمة الترتيب، ورغبته في استغلال تعثر محتمل للمنافسين المباشرين من أجل تقليص الفارق والعودة بقوة إلى سباق الصدارة.

في المقابل، يخوض فريق الرياض اللقاء بدوافع مختلفة، حيث يسعى للخروج بنتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن مناطق الخطر، مستندًا إلى نتائجه الجيدة نسبيًا أمام الكبار هذا الموسم، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

موعد مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

تقام مباراة الرياض والنصر مساء الإثنين 2 فبراير 2026 على أرضية ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، والـ 6:15 مساءً بتوقيت السعودية، وفي 7:15 مساءً بتوقيت الإمارات.

كيفية مشاهدة مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

تنقل مباراة النصر والرياض بشكل حصري ومجاني عبر شبكة قنوات ثمانية الرياضية، الناقل الرسمي لمنافسات دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي، مع توفير البث بجودة عالية.