بطرق مجانية.. كيفية مشاهدة مباراة النصر ضد الرياض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 01:26 مساءً - تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد، حيث يستضيف فريق الرياض نظيره النصر، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ويدخل النصر اللقاء بطموحات واضحة لمواصلة صحوته الأخيرة في الدوري، بعدما استعاد توازنه وحقق سلسلة من النتائج الإيجابية، ساعيًا لاستغلال تعثر المنافسين من أجل الاقتراب أكثر من صدارة جدول الترتيب.

في المقابل، يخوض الرياض المباراة تحت ضغط كبير، في ظل سعيه للهروب من مناطق الخطر وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق البطولة.

موعد مباراة النصر والرياض

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الإثنين 2 فبراير 2026، في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:15 مساءً بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض

تنقل شبكة قنوات «ثمانية» منافسات دوري روشن السعودي بشكل حصري، حيث سيتم بث مواجهة النصر والرياض عبر قناة ثمانية 2 HD، مع تعليق المعلق مشاري القرني.

كيفية مشاهدة مباراة النصر ضد الرياض عبر الإنترنت

يمكن متابعة اللقاء عبر البث المباشر من خلال تطبيق «ثمانية» الرسمي، المتاح على الهواتف الذكية، والذي يتيح مشاهدة مباريات الدوري السعودي بجودة عالية من أي مكان.

وتحمل المباراة أهمية مضاعفة للفريقين، في ظل اختلاف الأهداف، بين طموح النصر في المنافسة على اللقب، ورغبة الرياض في تحسين وضعه بجدول الترتيب، ما ينذر بمواجهة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة.