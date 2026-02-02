اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرياض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 01:26 مساءً - تترقب جماهير الكرة السعودية معرفة تفاصيل مباراة النصر المرتقبة أمام الرياض، في إطار منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين.

ملعب مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

يحل النصر ضيفًا على الرياض، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، وسط طموحات متباينة، حيث يطمح “العالمي” لمواصلة الضغط على المتصدر، بينما يسعى أصحاب الأرض للابتعاد عن شبح الهبوط.

النصر يخوض مواجهة الرياض لإنتزاع الصدارة

النصر يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة نتائج إيجابية في الجولات الأخيرة، واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز الخامس على التوالي، مع ترقب تعثر الهلال من أجل الاقتراب أكثر من صدارة جدول الترتيب.

في المقابل، يأمل فريق الرياض في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة تمنحه دفعة قوية في صراعه للبقاء، خاصة أنه يعاني هذا الموسم من تراجع النتائج ويحتل مركزًا متأخرًا في جدول الدوري، رغم بعض العروض القوية التي قدمها أمام الكبار.

الجدير بالذكر يمتلك النصر أفضلية تاريخية واضحة في مواجهاته الأخيرة أمام الرياض، ما يزيد من حدة التحدي لأصحاب الأرض، الذين يدركون أن المهمة لن تكون سهلة أمام كتيبة مدججة بالنجوم.

موعد مباراة النصر ضد الرياض

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

تُنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات «ثمانية»، الناقل الرسمي لمنافسات دوري روشن السعودي، حيث سيتم بث اللقاء بتقنية عالية الجودة، مع إمكانية المتابعة أيضًا عبر التطبيق الرسمي للمنصة.