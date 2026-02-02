تحركات جديدة.. سعر الذهب اليوم الاثنين 2 فبراير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 01:26 مساءً - كشفت الشعبة العامة للذهب عن آخر تحديث في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 داخل محال الصاغة، حيث شهدت الأسعار تحرك جديد خلال التعاملات الصباحية، وسط متابعة مستمرة من المتعاملين بالسوق.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر تداول في السوق المحلية، 6735 جنيه للشراء دون مصنعية مع بداية التعاملات، وبحسب تقرير شعبة الذهب، تراجع السعر ليتداول حاليًا عند مستوى 6685 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية نحو 7697 جنيه للشراء داخل محال الصاغة، مقابل 7640 جنيه للبيع في الأسواق.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 بعد آخر تحرك في السوق إلى 5773 جنيه للشراء بالصاغة، بينما سجل 5727 جنيه للبيع للمستهلك.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد سجل 53 ألف و880 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع نحو 53 ألف و480 جنيه، وذلك بعد التحديثات الأخيرة في السوق المحلية.