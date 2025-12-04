نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. آخر مهلة لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2025 قبل غلق الباب نهائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلق وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الخميس بشكل نهائي باب سداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية لعام 2025، وذلك للحجاج الذين تم اختيارهم عبر القرعة الإلكترونية العلنية لموسم 1447هـ – 2026م، البالغ عددهم 12 ألف حاج من بين أكثر من 36 ألف متقدم سجلوا عبر البوابة الموحدة للحج.

وزارة التضامن: اليوم آخر فرصة للسداد

أكدت الوزارة أن اليوم يمثل آخر مهلة رسمية لاستكمال إجراءات السداد، مشددة على ضرورة التزام الحجاج المختارين بالمواعيد المحددة لضمان تثبيت أحقيتهم في المشاركة ضمن برامج الحج لهذا الموسم.

وكانت اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد خصصت حصة الجمعيات بـ 12 ألف تأشيرة حج، تم اختيار أصحابها عبر قرعة شفافة تم الإعلان عنها إلكترونيًا.

تفاصيل أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية 2025

تنظم وزارة التضامن من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج ثلاثة مستويات مختلفة من برامج الحج، تتنوع حسب درجة الخدمات والمسافة من الحرم المكي، وجاءت الأسعار كالآتي:

1. المستوى الأول – فنادق خمس نجوم بساحة الحرم

السعر: 415،000 جنيه

يشمل: الوجبات

لا يشمل: تذاكر الطيران

2. المستوى الثاني – فنادق مصنفة على بُعد 800 متر من الحرم

السعر: 262،000 جنيه

يشمل: الوجبات

لا يشمل: تذاكر الطيران

3. المستوى الثالث – فنادق مصنفة على بُعد 1500 متر من الحرم

السعر: 228،000 جنيه

يشمل: الوجبات

لا يشمل: تذاكر الطيران

وأوضحت الوزارة أن تكلفة تذكرة الطيران سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وسيتم إخطار الحجاج فور اعتماد السعر النهائي.

إجراءات ما بعد السداد

من المقرر أن تبدأ الوزارة عقب انتهاء فترة السداد في استكمال الإجراءات التنظيمية، والتي تشمل:

توثيق العقود

إنهاء التأشيرات

مراجعة البيانات الطبية

تجهيز برامج التوعية اللوجستية والصحية قبل السفر

وتؤكد الوزارة حرصها على توفير خدمات مميزة ومتكاملة للحجاج وفق أعلى معايير الجودة، خاصة في ظل الإقبال الكبير على برامج حج الجمعيات الأهلية سنويًا.