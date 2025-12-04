27 شكوى في اليوم الثاني من التصويت بالدوائر الملغاة.. وشكاوى من 6 أحزاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 10:37 مساءً - قال القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تمت متابعة سير العمل في العشرين دائرة انتخابية في سبع محافظات، وأنه ورد 27 شكوى ا لغرفة العمليات المركزية للهيئة، منهم 11 شكوى توجيه ناخبين، و4 شكاوى عدم سماح لمندوبي المرشحين بالدخول، و4 شكاوى تكدس، و4 شكاوى بطء إجراءات التصويت، وشكوى واحدة تتعلق برشوى انتخابية، و3 شكاوى بشأن عدم تيسير الإجراءات وصعوبة الوصول للناخبين.

وأضاف القاضي أحمد بندارى، إنه تم توزيع الشكاوى حسب الفئات العمرية كالآتي:

من 18 إلى 30 سنة: 6 شكاوى

من 31 إلى 40 سنة: 10 شكاوى

من 41 إلى 50 سنة: 8 شكاوى

من 51 إلى 60 سنة: 2 شكوى

من 60 سنة فأكثر: شكوى واحدة

توزيع الشكاوى حسب المحافظات:

14 شكوى من محافظة سوهاج

- 10 شكاوى من محافظة قنا

-2 شكوى من محافظة الفيوم

- 1 شكوى من محافظة أسيوط

- لم يتم تسجيل أي شكاوى من باقي المحافظات

شكاوى مقدمة من الأحزاب:

تم تسجيل شكاوى من 6 أحزاب سياسية ، على النحو التالي:

حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: شكوى واحدة

حزب حماية وطن: 4 شكاوى

حزب الشعب الجمهوري: شكوى واحدة

حزب الوعي: شكوى واحدة

وأضاف القاضي أحمد بندارى، إنه تم التعامل مع جميع الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية ووسائل الإعلام، والتأكد من صحة الوقائع الواردة فيها. وقد تم إنهاء الإجراءات اللازمة بشأنها، مع اتخاذ ما يلزم لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.