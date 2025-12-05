تعرف على موعد مباراة منتخب مصر والإمارات فى بطولة كأس العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 09:32 صباحاً - يلتقى منتخب مصر المشارك في كأس العرب نظيره الإماراتي في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العرب التي تنظمها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة مناصفة مع نظيره منتخب الكويت برصيد نقطة واحدة، بعد تعادلهما في افتتاح مباريات المجموعة خلف المتصدر منتخب الأردن برصيد 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الإمارات متذيل المجموعة بدون رصيد.

موعد مباراة منتخب مصر والإمارات

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر القادمة والثانية أمام منتخب الإمارات، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب يوم السبت 6 ديسمبر في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ويتم نقل المباراة عبر عدد من القنوات العربية في مقتهم قنوات بي إن سبورتس وقناة الكاس وأبوظبي.

وتعادل منتخب مصر إيجابيًا مع نظيره الكويتي، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات من بطولة كأس العرب المقامة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري، حيث افتتح التسجيل المنتخب الكويتي في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، وتعادل المنتخب المصري عن طريق محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

مجموعة منتخب مصر

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، والتي تضم منتخبات الكويت والإمارات والأردن، حيث يلتقي في الجولة الثانية مع منتخب الإمارات يوم 6 ديسمبر على نفس الاستاد فى الثامنة مساءً، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات أمام منتخب الأردن على استاد البيت في الرابعة والنصف عصر يوم 9 من نفس الشهر.

وبدأ منتخب مصر الثاني المشارك بكأس العرب مباراة الكويت الماضية بتشكيل ضم محمد بسام، فى حراسة المرمى، أكرم توفيق، رجب نبيل، ياسين مرعي، يحيي زكريا، محمد النني، عمرو السولية، غنام محمد، مصطفي سعد "ميسي"، إسلام عيسى، محمد شريف.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العرب في حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام، خط الدفاع:هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبي، الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي، الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد، خط الوسط:محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر، خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدى.