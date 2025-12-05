لو عمرك فوق 40 سنة.. مفاجأة سارة لهذه الفئات بعد تطبيق قرار الحكومة

الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وضمان استدامتها المالية، كشفت مصادر حكومية عن خطة جديدة لتعديل قانون التأمينات والمعاشات، تشمل رفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040.

قرار جديد بشأن سن المعاش

وفقًا للملامح الأولية للخطة، سيتم تنفيذ رفع سن الخروج على المعاش تدريجيًا على مدار ثماني سنوات، ابتداءً من يوليو 2032، على النحو التالي:

ارتفاع سن التقاعد إلى 61 عامًا، ثم 62 عامًا في يوليو 2034.

وصولًا إلى 63 عامًا في يوليو 2036، ثم 64 عامًا في يوليو 2038.

انتهاءً بـ65 عامًا في يوليو 2040.

ويهدف هذا التدرج إلى تحقيق توازن بين أعداد العاملين المؤمن عليهم والمستفيدين من المعاشات، بما يضمن انتظام صرف المستحقات دون ضغط على موارد صناديق التأمينات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على المعاشات بدءًا من يوليو 2025، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

مزايا جديدة لأصحاب المعاشات

كما تعمل الحكومة على تطوير شبكة مكاتب البريد في مختلف المحافظات لتسهيل صرف المعاشات، وتقليل التكدس، وتحسين مستوى الخدمات، بما يخدم الشرائح ذات الكثافة السكانية العالية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة لتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وضمان قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.