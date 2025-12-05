ترامب يفوز بالنسخة الأولى لجائزة فيفا للسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 08:32 مساءً -

فاز الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالنسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، في خطوة أثارت اهتمامًا عالميًا كونها تأتى ضمن مبادرة جديدة يشرف عليها فيفا لتعزيز قيم السلام من خلال الرياضة.

جائزة فيفا للسلام تُمنح لترامب لأول مرة

وأوضح الاتحاد الدولي أن اختيار ترامب جاء تقديرًا لجهود ووساطات سياسية أسهمت في خفض التوترات الدولية خلال العام الماضى، ضمن معايير وضعتها لجنة الجائزة التي استحدثها الاتحاد هذا العام.

النسخة الأولى من جائزة فيفا للسلام

ويهدف فيفا من خلال الجائزة إلى تكريم الشخصيات التي لعبت دورًا في تعزيز الاستقرار العالمي، معتبرًا أن الرياضة وخاصة كرة القدم تمثل منصة عالمية لدعم قيم التعايش والتقارب بين الشعوب، وأثار منح الجائزة لترامب تفاعلات واسعة، إذ رحّب مؤيدوه بها، بينما عبّر آخرون عن استغرابهم من هذه الخطوة، معتبرين أن الجائزة تحمل أبعادًا سياسية غير معتادة في عالم كرة القدم.