نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تعلن تولى مصر رئاسة المكتب التنفيذى لإتفاقية برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن حصول مصر على رئاسة المكتب التنفيذى لإتفاقية برشلونة لمدة عامين، وذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية للإجتماع الرابع والعشرون للأطراف المتعاقدة فى إتفاقية برشلونة COP24، الذى استضافته مصر خلال الفترة من ٢ إلى ٥ ديسمبر الجارى بالقاهرة، بمشاركة ٢١ دولة من دول حوض البحر المتوسط الأطراف فى إتفاقية برشلونة.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الجلسة الختامية للمؤتمر كانت حافلة بالقرارات الهامة التى تم اعتمادها، حيث تناول المعايير المرجعية لمركز الأنشطة الإقليمى للتغيرات المناخية المقرر استضافته فى دولة تركيا، وكذلك إقرار دعم المناطق المتمتعة بحماية خاصة وذات أهمية متوسطية، ودعم خطط التنوع البيولوجى.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إعتماد قرارات تنفيذ تتعلق بخطط العمل المتكاملة للمناطق الساحلية للبحر المتوسط، كما تم اعتماد التقرير المقدم من سكرتارية الإتفاقية عن العامين السابقين وكذلك إقرار برنامج العمل للعامين التاليين ٢٠٢٧/٢٠٢٦ والميزانية المقررة للأنشطة خلال تلك الفترة والتى سوف تتولى فيها مصر رئاسة الإتفاقية.

وأضافت د. منال عوض أنه تم كذلك اعتماد القرارات المتعلقة بمنع التلوث البحرى من السفن، والتقارير الفنية (MedECC) المتعلقة بربط القضايا البيئية الخاصة بتغيرات المناخ والماء والغذاء والطاقة والنظم الايكولوجية بالبحر المتوسط، مُشيرةً إلى أن الجلسة الختامية شملت أيضًا القرارات الخاصة بمعايير عمل اللجنة المتوسطية للتنمية المستدامة ٢٠٢٦/ ٢٠٣٥ وتحديث نموذج الابلاغ الخاص عن مصادر التلوث من المصادر البرية، كما تم اعتماد النهج البيئى للرصد لخارطة الطريق خلال الفترة من ٢٠٢٦ /٢٠٣٥.

وأشارت د. منال عوض أيضًا أنه تم اعتماد التقرير النهائى الخاص بتقديم التقارير الوطنية للدول الأعضاء فى الإتفاقية، ومعايير عمل لجنة الإلتزام التى تشرفت مصر برئاستها لمدة عامين متتاليين، وقد شهدت الجلسة الختامية إعلان استضافة دولة كرواتيا للدورة الخامسة والعشرون من اجتماع الاطراف المتعاقدة فى إتفاقية برشلونة cop25 فى شهر ديسمبر عام ٢٠٢٧.