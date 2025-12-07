هاتفيا .. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيرانى تطورات الملف النووى الإيرانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 09:32 صباحاً - بحث وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ماذا قال الوزيران حول وتيرة اللقاءات والتشاور بين الجانبين؟

وثمن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وأكدا على التطلع لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما تطرق الوزيران إلى تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف؛ بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية، واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.